Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Autoknacker treiben ihr Unwesen

Bechhofen/Lambsborn (Kreis Südwestpfalz/Kreis Kaiserslautern) (ots)

Über das vergangene Wochenende (27.-29.09.2025) brachen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in den beiden Ortsgemeinden auf. Der Polizei in Zweibrücken und Landstuhl wurden bislang insgesamt neun Taten bekannt. Die Diebe entwendeten unter anderem Bargeld und Kreditkarten aus den Autos. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder per E-Mail unter pizweibrücken@polizei.rlp.de bzw. der Polizei Landstuhl 0631 369-14399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

