LPI-EF: Zwei Leichtverletzte bei Schlägerei auf Damentoilette

Erfurt (ots)

Sonntagabend kam es auf einer öffentlichen Toilette in der Erfurter Innenstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Frauen. Gegen 21:45 Uhr gerieten eine 20-, eine 26- und eine 39-Jährige aus vermutlich nichtigem Anlass in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat die 20-Jährige der 39-Jährigen in den Bauch, während die 26-Jährige sie mit einer glühenden Zigarette verletzte. Die 39-Jährige wehrte sich daraufhin mit Schlägen gegen ihre Kontrahentinnen. Ein 18-jähriger Begleiter, der der 39-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, erhielt ebenfalls einen Schlag. Sowohl die 39-Jährige als auch ihr Begleiter wurden leicht verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (DS)

