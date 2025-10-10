Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Alkoholisiert gefahren; A 7/Bad Fallingbostel: Fahrt unter Drogen; Bomlitz: Fußgänger übersehen

10.10.2025 / Alkoholisiert gefahren

Munster: Am Freitagmorgen kontrollierten Polizeikräfte gegen 02:00 Uhr den 23-jährigen Fahrer eines Autos im Emminger Weg. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke zu sich genommen hatte. Ein daraufhin durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

09.10.2025 / Fahrt unter Drogen

A 7/Bad Fallingbostel: Durch Polizeikräfte wurde am Donnerstagabend auf der A 7 ein 39-Jähriger kontrolliert, der die Straße in Fahrtrichtung Hamburg mit einem Auto befuhr. Bei der Kontrolle gegen 23:00 Uhr ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf Opiate. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

08.10.2025 / Fußgänger übersehen

Bomlitz: Als eine 47-Jährige am Donnerstagmorgen von einem Parkplatz kommend in die August-Wolff-Straße einbog, übersah sie gegen 07:00 Uhr einen bereits die Straße überquerenden 73-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

