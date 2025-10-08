Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Versuchtes Tötungsdelikt

Heidekreis (ots)

07.10.2025 / Versuchtes Tötungsdelikt

Soltau: Am Dienstagabend kam es auf dem Georg-Lemoine-Platz zu einer Auseinandersetzung in einer größeren Gruppe, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 22:00 Uhr zu Streitigkeiten innerhalb der Gruppe, wobei ein 63-Jähriger und ein 49-Jähriger durch Messerstiche, die von einem 46-Jährigen ausgingen, verletzt wurden. Beide wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Täter wurde kurz darauf durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht aus diesem Grund Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich bei dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell