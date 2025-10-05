POL-HK: Soltau: Ausgesetzte Hauskatzen, Sattelauflieger aufgebrochen; Schwarmstedt: Audi entwendet; Walsrode: Auf der Felge gefahren; Munster: Einbruch in Garage; Bad Fallingbostel: Lkw brennt, pp.

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: Ausgesetzte Hauskatzen, Sattelauflieger aufgebrochen; Schwarmstedt: Audi entwendet; Walsrode: Auf der Felge gefahren; Munster: Einbruch in Garage; Bad Fallingbostel: Lkw brennt

Heidekreis (ots)

04.10.2025 Audi entwendet

Schwarmstedt/Lindwedel OT Hope: Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weißer Audi A1 in Hope entwendet. Das Fahrzeug war in der Straße Unter den Eichen in Lindwedel abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

03.10.2025 Mit 1,44 Promille auf der Felge gefahren

Walsrode: Ein alkoholisierter 30-Jähriger befuhr am Freitagabend gegen 22:30 Uhr mit seinem Ford Focus die BAB 7 Richtung Norden und weiter zu einer Tankstelle in der Verdener Straße in Walsrode. Während dieser Fahrt hatte er den rechten, hinteren Reifen so sehr abgenutzt, dass dieser nicht mehr vorhanden war und das Fahrzeug auf der Felge fuhr. An der Tankstelle tankte der Fahrzeugführer aus Achim sein Fahrzeug und wollte die Fahrt fortsetzen. Bei der Kontrolle und einem Alkotest stellten die Polizeibeamten bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille fest. Einen Führerschein hatte er nicht.

03.10.2025 Betrunken unterwegs

Walsrode: Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr fiel einem Bundespolizisten ein Fahrzeugführer in der Neuen Straße in Walsrode auf. Dem 69-jährigen Fahrer gelang es augenscheinlich nicht seinen Pkw in der Fahrspur zu halten. Der Beamte sprach daraufhin den Fahrer des Hyundai an einer Kreuzung an und roch hierbei Alkohol. Bei der anschließenden Kontrolle der Polizei Walsrode wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille festgestellt. Der Führschein wurde sichergestellt.

02./03.10.2025 Einbruch in Garage

Munster: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte im Rehrhofer Weg in eine Garage ein, die sich auf einem Grundstück befand. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in die Garage und durchsuchten diese nach Wertsachen. Neben Elektrozubehör wurden auch Leuchtröhren entwendet, die die Täterschaft in der Nähe zum Tatort allerdings zurückgelassen hat. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

02./03.10.2025 Ohne Zulassung und falsche Kennzeichen am Auto

BAB 7/ Dorfmark: Beamte des PK Bad Fallingbostel kontrollierten am frühen Freitagmorgen einen Pkw auf der A7 bei Dorfmark und stellten dabei fest, dass der Pkw über keine Zulassung verfügen. Die Kennzeichen an dem Pkw waren ebenfalls nicht für das Fahrzeug ausgegeben und mit falschen Zulassungssiegeln versehen. Der Fahrer des Pkw verfügte zudem nicht über eine Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

03./04.10.2025 Alkohol am Steuer

BAB 7/ Walsrode: In der Nacht zu Samstag kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel einen Pkw und stellten im Rahen der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf dem Beifahrersitz befand sich die ebenfalls alkoholisierte Fahrzeughalterin, die nun ebenfalls ein Ermittlungsverfahren erwartet, da sie die Fahrt zugelassen hatte.

04.10.2025 Kein Führerschein

BAB 7/ Soltau: Am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel einen Fahrzeugführer auf der A7 bei Soltau. Hier wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer über keine Fahrerlaubnis verfügte, da sie ihm bereits in der Vergangenheit entzogen worden war. Er gab an, gerade alle Schritte zu unternehmen, um diese zurückzuerlangen, jedoch ist es dazu bislang nicht gekommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

04.10.2025 Lkw brennt

BAB 7/ Soltau: Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr geriet auf der A7 bei Soltau ein Betonmischer-Lkw in Brand. Der Fahrer konnte sich auf einen Parkplatz retten und sich selbst in Sicherheit bringen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Parkplatz wurde wegen der nun durchzuführenden Reinigungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.

03.10.2025 E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bad Fallingbostel: Am Tag der deutschen Einheit wurde der Fahrer eines E-Scooters gegen 18:30 Uhr im Bereich Bad Fallingbostel angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er offenbar beeinflusst war. Ein freiwilliger Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf eine Beeinflussung durch THC. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiter wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

02./03.10.2025 Aufbruch von Sattelaufliegern

Soltau OT Harber: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf dem Autohof Hoyer die Plomben von drei Sattelaufliegern durch eine bislang unbekannte Täterschaft aufgebrochen, während die Fahrer in den Zugmaschinen schliefen. Zu dem Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise werden bei der Polizei in Soltau unter 05191 - 93800 entgegengenommen.

04.10.2025 Hauskatzen ausgesetzt

Soltau OT Brock: Am Samstagmittag wurden zwei Hauskatzen an einem Waldrand an der Straße Brock (Soltau) durch einen Spaziergänger aufgefunden. Die Tiere befanden sich in jeweils geschlossenen Transportboxen und waren ohne Wasser oder Futter zurückgelassen worden. Die Polizeibeamten übergaben die Tiere umgehend an die örtliche Wildtierhilfe, die sich nun um die Versorgung und Pflege der Tiere kümmert. Gegen die bislang unbekannte Person, die die Katzen ausgesetzt hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Soltau unter 05191 - 93800 entgegen.

