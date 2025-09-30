POL-HK: PKW durch Klebstoff beschädigt

Schneverdingen (ots) - 1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntagmorgen wurde ein Pkw in der Großen Straße in Schneverdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Heidekreis Einsatzleitstelle Telefon: ...

