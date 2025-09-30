POL-HK: PKW durch Klebstoff beschädigt
Heidekreis (ots)
29.09.2025 / PKW durch Klebstoff beschädigt Hodenhagen: In der Zeit von Sonntag 19.00 Uhr bis Montag 09.00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter einen in der Straße Im langen Felde abgestellten PKW mit Klebstoff. Neben den Scheibenwischern wurden auch die Fenster der Beifahrerseite verklebt. Hinweise nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.
