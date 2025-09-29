PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Betrunken Fahrrad gefahren; Wietzendorf: Verkehrszeichen gestohlen und betrunken transportiert

Heidekreis (ots)

29.09.2025 / Betrunken Fahrrad gefahren

Soltau: In der Nacht von Sonntag auf Montag meldeten Zeugen einen augenscheinlich alkoholisierten Fahrradfahrer, der gegen 01:00 Uhr in starken Schlangenlinien auf der Walsroder Straße fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 59-Jährigen ergaben sich Hinweise darauf, dass er zuvor den dortigen Bahnübergang überquert hatte, obwohl die Schranken geschlossen waren. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

28.09.2025 / Verkehrszeichen gestohlen und betrunken transportiert

Wietzendorf: Bei einem Einsatz in der Stettiner Straße mussten Einsatzkräfte am Sonntagabend feststellen, dass ein dort wohnender 21-Jähriger ein Straßenschild gestohlen hatte. Dieses hatte er nach dem Besuch eines Stadtfestes gegen 20:00 Uhr abmontiert und auf einem E-Bike zu seiner Wohnanschrift transportiert. Zuvor hatte er auf dem Fest jedoch alkoholische Getränke zu sich genommen, so dass ein während des Einsatzes durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,74 Promille ergab. Ihm wurden daraufhin aufgrund des zeitlichen Verzugs zwei Blutproben in einem Abstand von 30 Minuten entnommen. Das Verkehrszeichen wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Dennis Frede
Telefon: 05191/9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

