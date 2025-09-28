POL-HK: 1. Fahren ohne FS

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

Schneverdingen (ots)

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen wurde ein Pkw in der Großen Straße in Schneverdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Einsatzleitstelle
Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

