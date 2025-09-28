Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Fahren ohne FS

Schneverdingen (ots)

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen wurde ein Pkw in der Großen Straße in Schneverdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell