POL-HK: 1. Fahren ohne FS
Schneverdingen (ots)
1. Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Sonntagmorgen wurde ein Pkw in der Großen Straße in Schneverdingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
