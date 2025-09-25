Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbrüche an der Schulstraße; Munster/Soltau: E-Scooter gestohlen; Eickeloh: Unfall beim Überholen - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.09.2025 Nr. 1 24.09.2025 / Einbrüche an der Schulstraße Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in ein Lebensmittellager an der Schulstraße ein und entwendeten Essbares im Wert von rund 470 Euro. Zurückgelassene Lebensmittel verdarben aufgrund der Unterbrechung der Kühlkette. Hier wird der Schaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zwischen 05.00 und 08.00 Uhr scheiterten vermutlich dieselben Täter bei einem Einbruchsversuch an der Eingangstür eines in unmittelbarer Nähe liegenden Geschäfts. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 250 Euro. Darüber hinaus versuchten sie im Zeitraum von Dienstag, 22.20 Uhr bis Mittwoch, 21.30 Uhr gewaltsam an die Geldkassette des Snackautomaten an der Verdener Straße zu gelangen. Auch hier hielt die Hülle dem Versuch Stand. Der Schaden am Automaten liegt bei geschätzten 1.000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

24.09.2025 / E-Scooter gestohlen

Munster/Soltau: Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr entwendeten zwei Unbekannte einen mit einem Zahlenschloss gesicherten E-Scooter am Osterbergstadion an der Dr.-Hermann-Marcks-Straße. Beide Täter sollen etwa 18 Jahre alt gewesen sein, einer trug beige Bekleidung. Bereits zwischen 09.00 und 11.00 Uhr wurde ein E-Scooter der Marke Ninebot am Ollershof gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen. Zwischen 13.10 und 13.20 Uhr entwendete ein Unbekannter einen unverschlossenen E-Scooter der Marke Xiamo vom Fahrradständer an der Schule in Soltau, Stubbendorffweg. Der Geschädigte entdeckte den Täter zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Scooter im Stadtbereich. Der Täter flüchtete unerkannt und stellte das Gefährt an der Rückwand eines Hauses ab. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

24.09.2025 / Unfall beim Überholen - Polizei sucht Unfallbeteiligten Eickeloh: Am Mittwoch, gegen 13.00 Uhr wollte ein Autofahrer aus Wunstorf auf der L190, Ortsausgang Eickeloh in Richtung Hodenhagen einen Trecker mit Anhänger überholen. Als er mit seinem weißen KIA Picanto ausscherte, kam es zur seitlichen Berührung mit einem bereits im Überholvorgang befindlichen dunklen Pkw. Das dunkle Fahrzeug setzte seine Fahrt anschließend fort. Die Polizei Hodenhagen bittet Zeugen und den Fahrer des dunklen Pkw sich unter 05164/802550 zu melden.

24.09.2025 / Junge auf Fahrrad angefahren Soltau: Am Mittwoch, gegen 18.37 Uhr kam es auf der Lüneburger Straße, Bedarfsampel Höhe E-Center zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem elfjährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 19jährige Autofahrer den Bereich gequert, als die Ampel für den Jungen Grünlicht zeigte. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell