Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Pkw-Scheibe eingeworfen; Hodenhagen: Heckscheibe eingeschlagen; Soltau: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeuge gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.09.2025 Nr. 1

25.09.2025 / Pkw-Scheibe eingeworfen

Schneverdingen: In der Nacht zu Donnerstag schlugen Unbekannte eine Scheibe eines grauen Pkw der Marke Skoda Octavia mit einem Kanalschachtdeckel ein, um vermutlich Gegenstände aus dem Innenraum zu entwenden. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz am Höpener Weg abgestellt. Ein danebenstehendes Fahrzeug wurde bei der Tatausführung beschädigt. Nach bisherigem Kenntnisstand erlangten die Täter kein Diebesgut. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

26.09.2025 / Heckscheibe eingeschlagen

Hodenhagen: In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr und Freitag, 00.50 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Transporters ein, der an der Heerstraße abgestellt war und entwendeten vermutlich Werkzeug. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550.

24.09.2025 / Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall - Zeuge gesucht Soltau: Am Mittwoch, 24.09.2025 kam es gegen 16.50 an der Kreuzung Lüneburger Straße/Oeninger Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, der bei Rotlicht die Fahrbahn querte. Der Fahrradfahrer stürzte, stand auf und flüchtete vom Unfallort. Er wurde von einem unbekannten Zeugen verfolgt, der möglicherweise Angaben zur Identität des Flüchtenden machen kann. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell