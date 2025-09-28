Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Rauschfahrt am frühen Morgen 2. Soltau, Einbruch in Reihenhaus

PI Heidekreis (ots)

1.Frühmorgens betrunken mit Pkw unterwegs

Am Freitagmorgen, gegen 07.35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Soltau in der der Baderstraße einen Fahrzeugführer mit seinem Pkw. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle nahmen die Beamten beim 53jährigen Fahrzeugführer aus Soltau deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Ihm wurde nach Einleitung des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

2.Einbruch in Reihenhaus

Am vergangenen Freitag kam es zwischen 16.00 und 23.00 Uhr zu einem Einbruch in einem Reihenhaus in der Goethestraße in Soltau. Unbekannte hebelten dort gewaltsam eine Kellertür auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

