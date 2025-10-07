Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Alkoholisiert gefahren; A 7/Walsrode: Lkw ohne Führerschein gefahren; Walsrode: Einbruch in Schule

Heidekreis (ots)

06.10.2025 / Alkoholisiert gefahren

Soltau: Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeikräfte in der Winsener Straße den 29-jährigen Fahrer eines Autos. Bei der Kontrolle gegen 16:30 Uhr ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,53 Promille. Weiterhin konnte eine Beeinflussung durch berauschende Mittel aufgrund von Auffälligkeiten in den durchgeführten Körpertestverfahren nicht ausgeschlossen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

06.10.2025 / Lkw ohne Führerschein gefahren

A 7/Walsrode: Bei der Kontrolle eines Lkw, der die A 7 in Fahrtrichtung Hamburg befuhr, mussten Polizeikräfte am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr feststellen, dass der 38-jährige Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse "C" verfügte. Der Fahrer hatte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse "B". Diese berechtigt jedoch nicht zum Führen von Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen. Weiterhin war die Zulassung des Fahrzeugs bereits seit mehreren Monaten abgelaufen und es war nicht mehr verkehrssicher. Dies war auch zuvor durch eine technische Prüforganisation so bescheinigt worden. Außerdem verfügte das Fahrzeug nicht über die vorgeschriebene Versicherung. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

02.-06.10.2025 / Einbruch in Schule

Walsrode: Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Straße "Am Bahnhof". Unbekannte öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster, bevor sie sich in das Innere des Gebäudes begaben. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände aus einer Ablage für Fundsachen. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

