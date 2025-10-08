Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz (Aller): Betrunken und ohne Führerschein; Bad Fallingbostel: Brems- und Gaspedal verwechselt

Heidekreis (ots)

07.10.2025 / Betrunken und ohne Führerschein

Buchholz (Aller): Zeugen teilten am Dienstagabend eine Person mit, die augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, als sie in ein Auto stieg und losfuhr. Zuvor fiel die Person kurz nach 19:00 Uhr durch starkes Schwanken in einem Schnellrestaurant in der Straße "An der Autobahn" auf. Eine anschließende Kontrolle des Fahrers bestätigte den Verdacht. Ein bei dem 59-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der 59-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

07.10.2025 / Brems- und Gaspedal verwechselt

Bad Fallingbostel: Am Dienstagmorgen verunfallte der 90-jährige Fahrer eines Autos auf einer Parkfläche an der Hindenburgstraße. Als er das dortige Parkrondell gegen 09:00 Uhr auf der Suche nach einem Parkplatz befuhr, verwechselte er Brems- und Gaspedal, sodass er mit seinem Auto in die geparkten Fahrzeuge fuhr. Durch den Unfall wurden insgesamt drei weitere Autos beschädigt. Zwei der beschädigten Fahrzeuge und das Auto des Unfallverursachers mussten abgeschleppt werden. Der 90-Jährige blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell