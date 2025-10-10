POL-PDMY: Umweltdelikte - Kripo Mayen bittet um Hinweise
Mayen (ots)
Die Kriminalinspektion Mayen ermittelt aktuell in mehreren Fällen illegaler Altöl-Entsorgung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Fall 1 - Kottenheim:
Am 03.10.2025 wurde vor dem Bürgerhaus in Kottenheim eine mit Altöl gefüllte Tabakdose abgestellt. Das Öl lief über und sickerte in die Fugen des Bodenpflasters.
Fall 2 - Mayen:
Am 04.10.2025 wurde am Mitfahrerparkplatz an der BAB 48 bei Mayen ein Kanister mit Altöl aufgefunden.
Fall 3 - Sinzig-Löhndorf:
Am 04.10.2025 wurden zwei mit Altöl gefüllte Kanister auf dem Mitfahrerparkplatz an der BAB 61 bei Sinzig-Löhndorf entdeckt.
In allen Fällen besteht der Verdacht auf umweltgefährdende Abfallentsorgung.
Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle
Telefon: 02651-801-302
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell