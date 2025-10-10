PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Umweltdelikte - Kripo Mayen bittet um Hinweise

Mayen (ots)

Die Kriminalinspektion Mayen ermittelt aktuell in mehreren Fällen illegaler Altöl-Entsorgung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Fall 1 - Kottenheim:

Am 03.10.2025 wurde vor dem Bürgerhaus in Kottenheim eine mit Altöl gefüllte Tabakdose abgestellt. Das Öl lief über und sickerte in die Fugen des Bodenpflasters.

Fall 2 - Mayen:

Am 04.10.2025 wurde am Mitfahrerparkplatz an der BAB 48 bei Mayen ein Kanister mit Altöl aufgefunden.

Fall 3 - Sinzig-Löhndorf:

Am 04.10.2025 wurden zwei mit Altöl gefüllte Kanister auf dem Mitfahrerparkplatz an der BAB 61 bei Sinzig-Löhndorf entdeckt.

In allen Fällen besteht der Verdacht auf umweltgefährdende Abfallentsorgung.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle

Telefon: 02651-801-302

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

