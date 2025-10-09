Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

Im Zeitraum vom 07.10.2025, ca. 20:00 Uhr, bis 08.10.2025, 06:10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle, in Höhe des Anwesens der Hausnummer 156. Bislang unbekannte Täter zerstörten eine Glasscheibe einer Anzeigentafel im Bushaltehäuschen. Zudem wurde ein Metallmülleimer umgestoßen. Der hinterlassene Sachschaden, beläuft sich auf ca. 1000.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell