Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Aufbruch eines Metzgereiautomaten - Zeugen gesucht

Mendig, Robert-Bosch-Straße (ots)

Wie der Polizei Mayen gestern bekannt wurde, kam es bereits am 04.10.2025, gegen 22:50 Uhr, zu einem Aufbruch eines Metzgereiautomaten, der in Höhe der Hausnummer 40 aufgestellt ist. Die bislang unbekannten Täter schalteten gezielt eine Überwachungskamera aus und bohrten den Automaten auf. Anschließend entnahmen die Täter die Bargeldeinnahmen. Die Diebe hinterließen an dem Automaten einen hohen Sachschaden, der unverhältnismäßig höher war als die Tatbeute.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Sachzusammenhang hatten, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

