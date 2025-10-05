PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einsatz der Polizei Bad Neuenahr - Verdächtiger flüchtet über Dächer

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Abend des 04.10.2025 kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Bad Neuenahr in unmittelbarer Nähe zur dortigen Kirmes. Der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde ein möglicher Einbruchsversuch in einen mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Hauptstraße gemeldet. Der Tatverdächtige konnte hierbei durch Anwohner auf ihren Balkonen festgestellt werden, wobei dieser anschließend über die Feuerleiter auf das Dach flüchtete. Nach Hinzuziehung mehrerer Einsatzkräfte und der Drehleiter der Feuerwehr konnte der Tatverdächtige auf einem Balkon im vierten Stock festgesetzt werden. Bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen erhärtete sich bislang nicht der Tatverdacht eines Einbruchsdiebstahls, jedoch wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261103/57350

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

