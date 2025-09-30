Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit jugendlichem Kradfahrer

Driesch (ots)

Ein jugendlicher Kleinkraftradfahrer befuhr am späten Mittwochnachmittag des 30.09.2025 die Ortsmitte Driesch in Fahrtrichtung Alflen. In einer Rechtkurve kam der Fahrer mit seinem Leichtkraftrad aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Durch den Aufprall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen, sodass er mit Hilfe des Rettungshubschraubers ins Krankenhaus verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L16 wurde über Stunden voll gesperrt. DRK, Rettungshubschrauber, Feuerwehr, sowie die Straßenmeisterei waren im Einsatz. Nach ca. 4 Stunden konnte die Fahrbahn wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

