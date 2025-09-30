Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kollision mit Gartenmauer - Verkehrsunfall mit Flucht

Münstermaifeld (ots)

Am Dienstag, 30. September 2025, zwischen 10:30 und 10:45 Uhr, wurde in der Frankenstraße in Münstermaifeld eine Gartenmauer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Fahrzeug in die Gartenmauer eines Privatgrundstückes gefahren sein, diese wurde durch den Aufprall beschädigt. Aufgrund von vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen, können erste Rückschlüsse, auf einen möglichen Verursacher gezogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzten.

