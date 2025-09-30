PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kollision mit Gartenmauer - Verkehrsunfall mit Flucht

Münstermaifeld (ots)

Am Dienstag, 30. September 2025, zwischen 10:30 und 10:45 Uhr, wurde in der Frankenstraße in Münstermaifeld eine Gartenmauer beschädigt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein Fahrzeug in die Gartenmauer eines Privatgrundstückes gefahren sein, diese wurde durch den Aufprall beschädigt. Aufgrund von vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen, können erste Rückschlüsse, auf einen möglichen Verursacher gezogen werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 20:37

    POL-PDMY: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

    Mayen (ots) - Am 25.09.2025, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des Einkaufsmarktes "Kaufland" in der Koblenzer Straße in Mayen. Der Kunde parkte sein Fahrzeug für die Dauer des Einkaufs auf der Parkfläche vor dem Eingangsbereich und als er an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung entlang der Beifahrerseite fest, die mittels ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 20:01

    POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Brand einer Scheune

    Kirchwald (ots) - Am Donnerstag, 25.09.2025, um 17.13 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Mayen über eine qualmende Scheune in der Hauptstraße in Kirchwald informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Scheune bereits in Brand geraten war. Durch die zuvor alarmierte Feuerwehr und die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung, konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert und der Brand zeitnah ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 17:30

    POL-PDMY: Presseerstmeldung - Brand einer Scheune

    Kirchwald (ots) - Aktuell befinden sich die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit starken Kräften bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Rosengasse 2 56727 Mayen Kaster, PHK Telefon: 02651-801-0 E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren