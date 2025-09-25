PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Mayen (ots)

Am 25.09.2025, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des Einkaufsmarktes "Kaufland" in der Koblenzer Straße in Mayen. Der Kunde parkte sein Fahrzeug für die Dauer des Einkaufs auf der Parkfläche vor dem Eingangsbereich und als er an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung entlang der Beifahrerseite fest, die mittels eines spitzen Gegenstands zugefügt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
pimayen@polizei.rlp.de
Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

