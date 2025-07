POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht an geparktem Auto - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Montag kam es an der Einmündung der Vangerowstraße in die Berliner Straße zu einem Unfall zwischen einem Mercedes-Minibus und einem BMW. Um kurz nach 15 Uhr bog ein 68-Jähriger mit seinem BMW von der Vangerowstraße in Richtung der Ernst-Walz-Brücke ab. Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger in einem Minibus auf der Mittermaierstraße von Bergheim ...

mehr