POL-HRO: Zeugenhinweis führt zur Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher - Haftbefehl erlassen

Schwerin (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es gegen 23:10 in Schwerin zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr, aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Als die Feuerwehr in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße auf dem Großen Dreesch mit der Vorbereitung der Löscheinrichtungen tätig war, schlugen ...

mehr