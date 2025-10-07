Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Auszeichnung für mutiges Eingreifen: Sebastian Frevel rettete Ehepaar

Mayen (ots)

Am 07. Oktober fand bei der Kriminalinspektion Mayen die feierliche Verleihung einer Bürgerurkunde an einen äußerst vorbildlich handelnden Bürger statt. Am späten Abend des 14.07.2025 nahm Herr Sebastian Frevel in seiner Wohnung in Pommern über ein offenes Fenster Brandgeruch wahr und machte sich sofort auf den Weg. Er lokalisierte den Brandherd in einer Nebenstraße. Hier drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern des Erdgeschosses des betroffenen Reihenhauses in Pommern. Geistesgegenwärtig alarmierte Herr Frevel sofort das im 1. Stock schlafende Ehepaar durch Klingeln und lautes Rufen. Zeitgleich setzte Herr Frevel die Feuerwehr in Kenntnis. Die Vorratskammer des Hauses stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen. Durch das unverzügliche Handeln von Herrn Frevel konnten die Bewohner aus dieser lebensbedrohlichen Situation gerettet und größerer Sachschaden rechtzeitig verhindert werden. Überdies war Herr Frevel später als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr an den Löscharbeiten beteiligt. Für sein mutiges und engagiertes Eingreifen - trotz der Gefahr einer eigenen Verletzung - wurde Herr Frevel von Herrn Kriminalrat Michael Vomland, Leiter der Kriminalinspektion Mayen, im Namen des Polizeipräsidenten Jürgen Süs mit großem Respekt und besonderer Anerkennung gewürdigt.

