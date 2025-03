POL-ME: Zwei Pedelecs entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2503040

Polizei Mettmann

Zwei Pedelecs entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Monheim am Rhein

In der Nacht auf Dienstag, 11. März 2025, wurden in Monheim am Rhein zwei Pedelecs aus einer Fahrradgarage gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montagabend stellte eine 40-jährige Frau aus Monheim am Rhein ihr Pedelec der Marke Kalkhoff gegen 23 Uhr in einer Fahrradgarage vor ihrem Haus in der Nähe der Europaallee ab. Am Dienstagmorgen bemerkte ihr Mann gegen 7 Uhr, dass das Pedelec seiner Frau und auch sein eigenes gestohlen worden waren. Die Baumbergerin erstattete bei der Polizei Anzeige. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem positiven Ergebnis.

Das graue Pedelec der Marke Kalkhoff hat einen Wert von ungefähr 2.700 Euro, das ebenfalls graue der Marke Trek einen von circa 5.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Pedelec-Diebinnen oder Diebe vor. Ein entsprechendes Verfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Pedelecs zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos nimmt die Polizei Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

