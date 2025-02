Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Einbrüche in Welschen-Ennest

Kirchhundem (ots)

Gleich drei Einbrüche wurden der Polizei am Dienstag (18.02.2025) aus der Ortschaft Welschen-Ennest gemeldet.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen warfen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster eines Bürocontainers in der Industriestraße ein. Aus dem Container wurde ein Internetrouter entwendet und zwei Computertastaturen beschädigt. Der angerichtete Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Im gleichen Zeitraum drangen unbekannte Täter in eine Schreinerei an der Kölner Straße ein. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde lediglich ein Fahrzeugschlüssel. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Ebenfalls zu einem Einbruch kam es zwischen Montag und Dienstag in eine Kindertagesstätte an der "Pfarrer-Sauerwald-Straße". Hier hatten die Täter offenbar an mehreren Türen und Fenstern versucht, in das Gebäude einzudringen. Letztlich gelang es ihnen offenbar an einem Fenster im rückwärtigen Bereich. Im Inneren wurden Schränke und Schubläden geöffnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie jedoch nichts. Allerdings wurde ein Laptop und ein Tablet-Computer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell