Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall auf der B266

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Abend des 07.10.2025 gegen 20 Uhr kam es auf der B266 in Höhe der Ortslage Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Heimersheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zwei Pkw frontal. Die Fahrzeugführer wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle während und nach der Unfallaufnahme auf Grund des großen Trümmerfeldes und der Verunreinigung der Fahrbahn für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Straßenmeisterei. In der Folge kam es zu weiteren Verkehrsdelikten. Ein Verkehrsteilnehmer wendete auf der Kraftfahrstraße verbotswidrig, um dem Stau zu entgehen und verursachte dadurch einen weiteren Verkehrsunfall. Hier wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eröffnet, das unter anderem auch zum Entzug der Fahrerlaubnis führen könnte. Gegen weitere Verkehrsteilnehmende, die die Absperrungen und Weisungen der Polizei an der Unfallstelle missachteten wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

