POL-PDMY: Erneuter Hinweis zur geänderten telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Abend des 07.10.2025 gegen 20 Uhr kam es auf der B266 in Höhe der Ortslage Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Heimersheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierten aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zwei Pkw frontal. Die Fahrzeugführer wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle ...

