POL-PDMY: Erneuter Hinweis zur geänderten telefonischen Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde im Frühjahr diesen Jahres eine neue Telefonanlage in Betrieb genommen. Seit dem 29.04.25 wurden die alten Rufnummern abgeschaltet. Die Polizei möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Dienststelle für die Bürgerinnen und Bürger über die neue Koblenzer Amtsleitung 0261 103 57399 erreichbar ist. Die neue FAX-Nummer lautet 0261 103 57359.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261 103 57399
E-Mail: pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

