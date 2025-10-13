LPI-EF: Simson aus Hinterhof in Kölleda gestohlen

Erfurt (ots) - Samstagabend schlugen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Wasserturm in Erfurt die Scheiben mehrerer geparkter Autos ein. Zwischen 19:20 Uhr und 23:40 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge, ein Skoda, ein Dacia und ein Opel, beschädigt. Aus dem Skoda und dem Dacia entwendeten die Täter mehrere Jacken sowie einen Rucksack mit Inhalt im Gesamtwert von rund 400 Euro. Bei dem Opel blieb es nach ...

