Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Simson aus Hinterhof in Kölleda gestohlen
Landkreis Sömmerda (ots)
Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter in Kölleda ein Simson-Moped. Die S51 stand im Hinterhof eines Wohnhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und war mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Mopeds wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei schrieb das Fahrzeug zur Fahndung aus und bittet um Hinweise zum Verbleib oder zu möglichen Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0265535 entgegen. (DS)
