Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos in Erfurt aufgebrochen

Erfurt (ots)

Samstagabend schlugen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Wasserturm in Erfurt die Scheiben mehrerer geparkter Autos ein. Zwischen 19:20 Uhr und 23:40 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge, ein Skoda, ein Dacia und ein Opel, beschädigt. Aus dem Skoda und dem Dacia entwendeten die Täter mehrere Jacken sowie einen Rucksack mit Inhalt im Gesamtwert von rund 400 Euro. Bei dem Opel blieb es nach bisherigen Erkenntnissen beim Einbruchsversuch. Der entstandene Sachschaden an den drei Autos wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, insbesondere bei Veranstaltungsbesuchen keine Jacken, Taschen oder Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Immer wieder nutzen Täter die Gelegenheit, wenn Besucher ihre Sachen im Fahrzeug lassen, um etwa Garderobengebühren zu sparen. (DS)

