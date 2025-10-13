PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos in Erfurt aufgebrochen

Erfurt (ots)

Samstagabend schlugen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Wasserturm in Erfurt die Scheiben mehrerer geparkter Autos ein. Zwischen 19:20 Uhr und 23:40 Uhr wurden insgesamt drei Fahrzeuge, ein Skoda, ein Dacia und ein Opel, beschädigt. Aus dem Skoda und dem Dacia entwendeten die Täter mehrere Jacken sowie einen Rucksack mit Inhalt im Gesamtwert von rund 400 Euro. Bei dem Opel blieb es nach bisherigen Erkenntnissen beim Einbruchsversuch. Der entstandene Sachschaden an den drei Autos wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, insbesondere bei Veranstaltungsbesuchen keine Jacken, Taschen oder Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Immer wieder nutzen Täter die Gelegenheit, wenn Besucher ihre Sachen im Fahrzeug lassen, um etwa Garderobengebühren zu sparen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 07:45

    LPI-EF: Einbruch in Bürogebäude in Waltersleben

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag brachen bislang Unbekannte in ein Bürogebäude im Erfurter Ortsteil Waltersleben ein. Kurz nach Mitternacht wurde der Einbruch festgestellt. Die Täter hatten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und waren so in die Büroräume einer Personalvermittlungsfirma gelangt. Dort öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke. Außerdem hebelten sie eine Geldkassette auf. Ob daraus ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 07:45

    LPI-EF: Mehrere betrunkene und berauschte Fahrzeugführer erwischt

    Erfurt (ots) - Die Polizei erwischte am Wochenende in Erfurt mehrere betrunkene und berauschte Fahrzeugführer. Bereits in der Nacht zu Samstag stoppte eine Streifenbesatzung kurz vor 04:00 Uhr einen 34-jährigen VW-Fahrer in der Rudolstädter Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Nur 20 Minuten später wurde in der Schillerstraße ein ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 07:45

    LPI-EF: Polizisten stoppen randalierenden Radfahrer

    Erfurt (ots) - Sonntagnachmittag löste ein 27-jähriger Fahrradfahrer in der Leipziger Straße in Erfurt einen Polizeieinsatz aus. Gegen 14:00 Uhr schleuderte der polizeibekannte Mann sein Fahrrad wiederholt in den fließenden Verkehr, sodass mehrere Autofahrer abbremsen und ausweichen mussten. Eine Streifenbesatzung, die den Vorfall beobachtet hatte, stellte den Mann und unterzog ihn einer Kontrolle. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren