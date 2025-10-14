PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann leistet Widerstand auf dem Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Ein 25-Jähriger sorgte gestern Abend gegen 21:00 Uhr auf dem Erfurter Anger für einen Polizeieinsatz. Der stark alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Mann erhielt zunächst durch Polizisten einen Platzverweis, nachdem er sich gegenüber Passanten ungebührlich verhalten hatte. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück und zeigte erneut aggressives Verhalten, woraufhin er durch die Kräfte zu Boden gebracht und vorübergehend gefesselt werden musste. Der polizeibekannte Mann wurde anschließend auf eine Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entlassen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

