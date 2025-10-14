PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Schlägerei in Erfurter Bahnhofsunterführung

Erfurt (ots)

Montagmittag kam es in der Erfurter Bahnhofsunterführung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Kurz vor 13:00 Uhr geriet ein polizeibekannter 36-Jähriger mit zwei bislang unbekannten Personen zunächst in einen verbalen Streit, der wenig später in eine handfeste Schlägerei überging. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die beiden Unbekannten gemeinschaftlich auf den Mann ein, der sich ebenfalls mit Schlägen zur Wehr setzte. Der 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Anschließend flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen wechselseitig begangener gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

