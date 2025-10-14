PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Große Beute bei Einbruch in Hotelbüro

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag brachen bislang Unbekannte in ein Hotelbüro im Erfurter Stadtteil Daberstedt ein. Im Tatzeitraum von 23:00 Uhr bis 05:45 Uhr gelangten die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude. Dort hebelten sie mit Gewalt die Tür zu einem Büro auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten aus einem Tresor Bargeld in Höhe von knapp 17.000 Euro. Der an der Bürotür entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

