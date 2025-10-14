PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Große Mengen Diesel aus Fahrzeugen abgezapft

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte hatten es in den vergangenen beiden Wochen im Landkreis Sömmerda in zwei Fällen auf größere Mengen Dieselkraftstoff abgesehen. Zwischen dem 05.10.2025 und 13.10.2025 zapften die Täter auf einem Windparkgelände bei Olbersleben rund 600 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Lkw ab. Neben dem Kraftstoffdiebstahl entstand hier durch ausgelaufene Betriebsstoffe zusätzlicher Schaden in unbekannter Höhe. Auch in Witterda schlugen Kraftstoffdiebe zu. Zwischen dem 10.10.2025 und 13.10.2025 öffneten sie auf einem Baustellengelände die Tanks mehrerer Baustellenfahrzeuge und entwendeten insgesamt rund 1.000 Liter Diesel. Dabei verursachten sie zudem einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

