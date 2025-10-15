Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall bei Eckstedt

Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße zwischen Eckstedt und Schloßvippach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Lkw-Fahrer gegen 20:15 Uhr in Richtung Schloßvippach unterwegs gewesen, als es zur Kollision mit dem am Fahrbahnrand laufenden Mann kam. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Erst gegen 23:00 Uhr informierte er die Polizei über das Geschehen und kehrte anschließend zur Unfallstelle zurück. Die Beamten führten vor Ort umfangreiche Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen durch. Neben einem Gutachter kamen auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Umständen der Unfallflucht dauern an. (DS)

