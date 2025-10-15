PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Verkehrsunfall bei Eckstedt

Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße zwischen Eckstedt und Schloßvippach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Fußgänger tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 29-jähriger Lkw-Fahrer gegen 20:15 Uhr in Richtung Schloßvippach unterwegs gewesen, als es zur Kollision mit dem am Fahrbahnrand laufenden Mann kam. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Erst gegen 23:00 Uhr informierte er die Polizei über das Geschehen und kehrte anschließend zur Unfallstelle zurück. Die Beamten führten vor Ort umfangreiche Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen durch. Neben einem Gutachter kamen auch Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Umständen der Unfallflucht dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  14.10.2025

    LPI-EF: Große Mengen Diesel aus Fahrzeugen abgezapft

    Landkreis Sömmerda (ots) - Unbekannte hatten es in den vergangenen beiden Wochen im Landkreis Sömmerda in zwei Fällen auf größere Mengen Dieselkraftstoff abgesehen. Zwischen dem 05.10.2025 und 13.10.2025 zapften die Täter auf einem Windparkgelände bei Olbersleben rund 600 Liter Diesel aus einem dort abgestellten Lkw ab. Neben dem Kraftstoffdiebstahl entstand hier durch ausgelaufene Betriebsstoffe zusätzlicher ...

  14.10.2025

    LPI-EF: Diebstahl und Vandalismus auf Erfurter Großbaustelle

    Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es auf einer Großbaustelle in der Erfurter Löbervorstadt zu mehreren Straftaten. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter rund 20 Pakete Fußbodenbelag sowie ein Rollbrett im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Darüber hinaus richteten die Täter erheblichen Sachschaden an, indem sie einen auf der Baustelle befindlichen Wasseranschluss ...

  14.10.2025

    LPI-EF: Große Beute bei Einbruch in Hotelbüro

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag brachen bislang Unbekannte in ein Hotelbüro im Erfurter Stadtteil Daberstedt ein. Im Tatzeitraum von 23:00 Uhr bis 05:45 Uhr gelangten die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude. Dort hebelten sie mit Gewalt die Tür zu einem Büro auf. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten aus einem Tresor Bargeld in Höhe von knapp 17.000 Euro. Der ...

