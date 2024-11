Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aggressiver Fahrgast

Altenburg (ots)

Altenburg: Einen betrunkenen und aggressiven Fahrgast meldete gestern (26.11.2024) Abend ein Busfahrer der Altenburger Polizei, sodass Polizeistreifen in die Gabelenzstraße in Altenburg ausrückten. Aufgrund seines offensichtlichen betrunkenen Zustandes forderte der Fahrer den 35-jährigen Fahrgast zu Verlassen des Busses auf. Dieser entgegnete jedoch lediglich mit Drohungen und blieb sitzen. Als die ankommenden Polizisten den Herrn aus dem Bus begleiteten, griff er diese körperlich an und leistete Widerstand. Letzten Endes kam der 35-Jährige in Gewahrsam und konnte dort seinen Alkohol- und Drogenrausch ausschlafen. Ein Ermittlungsverfahren wurde ebenso eingeleitet. (KR)

