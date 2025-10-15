PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizistin bei Einsatz auf dem Promenadendeck leicht verletzt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Brücke "Promenadendeck" in Erfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Beamtin leicht verletzt wurde. Gegen 02:30 Uhr meldeten Passanten eine junge Frau, die offenbar versuchte, von der Brücke zu springen. Den Zeugen gelang es zunächst, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten, bis die Polizei eintraf. Als die Einsatzkräfte die 21-Jährige sichern wollten, leistete sie massiven Widerstand und trat mehrfach um sich. Eine Polizistin wurde dabei am Schienbein getroffen und erlitt leichte Verletzungen. Die Frau konnte schließlich zu Boden gebracht, gefesselt und unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

