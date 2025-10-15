PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zwei Fahrraddiebstähle nach Kelleraufbrüchen gemeldet

Erfurt (ots)

Gestern wurden der Erfurter Polizei zwei Einbrüche in Kellerabteile gemeldet, bei denen Fahrräder entwendet wurden. In einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Niemöller-Straße stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 650 Euro. Auch in der Liebknechtstraße gelangten Einbrecher in den Gemeinschaftskeller eines Wohnhauses und entwendeten ein Mountainbike der Marke Bulls Crossmover im Wert von etwa 1.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 08:28

    LPI-EF: Polizistin bei Einsatz auf dem Promenadendeck leicht verletzt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Brücke "Promenadendeck" in Erfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Beamtin leicht verletzt wurde. Gegen 02:30 Uhr meldeten Passanten eine junge Frau, die offenbar versuchte, von der Brücke zu springen. Den Zeugen gelang es zunächst, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten, bis die Polizei eintraf. Als die Einsatzkräfte die 21-Jährige sichern wollten, leistete sie ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 07:59

    LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben: Polizei gibt Präventionstipps zum Saisonende

    Landkreis Sömmerda (ots) - Wenn für viele Gartenfreunde mit dem Herbst die Saison endet und Ruhe in die Anlagen einkehrt, beginnt für Einbrecher häufig die aktive Zeit. Verlassene Parzellen und selten besuchte Lauben bieten ihnen jetzt günstige Gelegenheiten, unbemerkt zuzuschlagen. So auch in einem Kleingartenverein in Sömmerda. Zwar scheiterte dort am ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 07:52

    LPI-EF: Zwei Frauen bei Auseinandersetzung auf dem Anger verletzt

    Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 16:15 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein bislang unbekannter Begleiter zunächst in Streit, der rasch in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf setzte einer der beiden Männer ein Reizstoffsprühgerät ein, wobei eine ...

    mehr
