Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Zwei Fahrraddiebstähle nach Kelleraufbrüchen gemeldet
Erfurt (ots)
Gestern wurden der Erfurter Polizei zwei Einbrüche in Kellerabteile gemeldet, bei denen Fahrräder entwendet wurden. In einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Niemöller-Straße stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 650 Euro. Auch in der Liebknechtstraße gelangten Einbrecher in den Gemeinschaftskeller eines Wohnhauses und entwendeten ein Mountainbike der Marke Bulls Crossmover im Wert von etwa 1.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls. (DS)
