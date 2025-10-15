LPI-EF: Zwei Fahrraddiebstähle nach Kelleraufbrüchen gemeldet

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Brücke "Promenadendeck" in Erfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Beamtin leicht verletzt wurde. Gegen 02:30 Uhr meldeten Passanten eine junge Frau, die offenbar versuchte, von der Brücke zu springen. Den Zeugen gelang es zunächst, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten, bis die Polizei eintraf. Als die Einsatzkräfte die 21-Jährige sichern wollten, leistete sie ...

mehr