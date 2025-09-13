PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Abschlussmeldung zum Einsatz in Wallersheim - Tatverdächtiger festgenommen

Koblenz (ots)

Am 13.09.2025, gegen 17.30 Uhr kam es im Bereich der Hans-Böckler-Straße in Koblenz zu einer Körperverletzung. Bei einem häuslichen Streit verletzte ein 51-jährige Mann seine 47-jährige Ehefrau mit einem Küchenmesser und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Mit einem großen Kräfteaufkommen wurde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Gegen 19.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass der Tatverdächtige wieder zum Tatort zurück gekommen sei und sich der Polizei stellen würde. Er wurde festgenommen. Das Tatmesser hatte er auf der Flucht weggeworfen, dies konnte aber kurze Zeit später durch die Polizei aufgefunden und sichergestellt werden. Die verletzte Frau befindet sich derzeit in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Koblenz übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 18:10

    POL-PPKO: Größerer Einsatz im Bereich Wallersheim

    Koblenz (ots) - Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine Körperverletzung im Bereich der Hans-Böckler-Straße gemeldet. Der 51-jährige Mann hätte seine 47-jährige Ehefrau mit einem Küchenmesser verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete dann in unbekannte Richtung. Derzeit wird mit einem großen Kräfteaufkommen nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die Verletzungen der Geschädigten sind nicht ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 12:33

    POL-PPKO: Schockanruf erfolgreich: Zeugen gesucht!

    Mudersbach/ Gehlert (ots) - Am Mittwoch, 10.09.2025, wurde ein 84-jähriger Geschädigter aus Mudersbach Opfer eines sogenannten Call-Center-Betruges in Form eines Schockanrufes. Der Geschädigte wurde in den Morgenstunden durch den unbekannten Täter auf seinem Festnetztelefon mittels der bekannten Legende Verkehrsunfall (Schockanruf) angerufen. Zunächst meldete sich eine weinende Frau, von der der Geschädigte glaubte, ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:06

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach unbewusster Verabreichung von Betäubungsmitteln

    St. Johann (Mayen) (ots) - Am Dienstag, den 11. Februar 2025 wurde der Geschädigten durch einen unbekannten Beschuldigten am Sportplatz in St. Johann bei Mayen ein Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Der Beschuldigte mischte ihr daraus ein Proteingetränk, das sie zu sich nahm. Unmittelbar danach erlitt die Geschädigte starke Ausfallerscheinungen wie Schwindel, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren