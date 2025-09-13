PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Größerer Einsatz im Bereich Wallersheim

Koblenz (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine Körperverletzung im Bereich der Hans-Böckler-Straße gemeldet. Der 51-jährige Mann hätte seine 47-jährige Ehefrau mit einem Küchenmesser verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete dann in unbekannte Richtung.

Derzeit wird mit einem großen Kräfteaufkommen nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Die Verletzungen der Geschädigten sind nicht lebensbedrohlich, sie wird zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Derzeit bitten wir von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

