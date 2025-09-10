Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach unbewusster Verabreichung von Betäubungsmitteln

St. Johann (Mayen) (ots)

Am Dienstag, den 11. Februar 2025 wurde der Geschädigten durch einen unbekannten Beschuldigten am Sportplatz in St. Johann bei Mayen ein Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Der Beschuldigte mischte ihr daraus ein Proteingetränk, das sie zu sich nahm. Unmittelbar danach erlitt die Geschädigte starke Ausfallerscheinungen wie Schwindel, Übelkeit, Benommenheit und Gedächtnislücken. Der Beschuldigte begleitete sie danach zu ihrem Auto, wo sie von Passanten später gefunden wurde. Im Körper der Geschädigten wurde eine lebensbedrohliche Menge an Amphetamin festgestellt.

Die Kriminalinspektion Mayen ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Abgabe von Betäubungsmitteln gegen den unbekannten Beschuldigten. Es wurde ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt, dieses ist in unserem Fahndungportal einsehbar:

https://s.rlp.de/YTEdqXa

Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung des Täters führen können, bitte an die Kriminalpolizei Mayen: kimayen@polizei.rlp.de; 02651-8010 oder jede andere Polizeidienststelle!

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell