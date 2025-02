Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt 700 Gramm Heroin - es war in geflochtenen Untersetzern eingearbeitet

Frankfurt am Main (ots)

Mitte Januar kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen verschiedene Postsendungen. In einem Paket aus dem außereuropäischen Ausland stellten die Zollbediensteten unter anderem geflochtene Untersetzer fest, welche sie einer Röntgenkontrolle unterzogen. Auf dem Bild waren außergewöhnliche Schattierungen zu erkennen. Bei der genaueren Untersuchung der Untersetzer kam eine bröckelige Substanz zum Vorschein. Ein daran durchgeführter Rauschgiftschnelltest reagierte positiv auf Heroin. Insgesamt handelte es sich um eine Menge von als ca. 700 Gramm mit einem Straßenverkaufswert in Höhe von fast 33.000,-Euro.

"Laut Luftfrachtbrief sollte das Paket "Crafts" also Handarbeiten enthalten. Dies kann man jetzt zum einen auf die Untersetzer selbst, als auch auf das offensichtlich händisch eingearbeitete Heroin beziehen.", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Fall erst jetzt veröffentlicht werden.

