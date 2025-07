THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Technisches Hilfswerk unterstützt bei Waldbränden in Sachsen und Thüringen - Kräfte aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Einsatz

Kiel (ots)

Die verheerenden Waldbrände in Sachsen und Thüringen fordern seit Tagen umfangreiche Unterstützung durch das Technische Hilfswerk (THW). In der Gohrischheide in Sachsen und im thüringischen Gösselsdorf sind über 300 THW-Kräfte rund um die Uhr im Einsatz.

In den besonders betroffenen Regionen rund um die Gohrischheide in Sachsen sowie im thüringischen Gösselsdorf übernehmen THW-Kräfte zentrale Aufgaben, um die Brandbekämpfung der Feuerwehren zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem die Sicherstellung der Löschwasserversorgung mit leistungsstarken Pumpen, kilometerlangen Schlauchleitungen und mobilen Wasserbehältern. Weitere Einsatzaufgaben umfassen die Erkundung aus der Luft mit Drohnen, den Transport von Material, das Ausleuchten von Einsatzstellen, die Kraftstofflogistik, das Absichern gefährdeter Bereiche sowie die Fachberatung in den Führungsstäben.

Auch der Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein ist mit insgesamt 38 Einsatzkräften an der überregionalen Katastrophenhilfe beteiligt. Schwerpunkte dieser Arbeit sind derzeit insbesondere die Versorgung der Einsatzkräfte sowie logistische Aufgaben.

Ein wichtiger Bestandteil der überregionalen Einsatzstruktur ist der Bereitstellungsraum Zeithain (Landkreis Meißen, Sachsen). Dort bündeln sich logistische und führungstechnische Kapazitäten für mehrere Hundert Einsatzkräfte. Der Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein unterstützt hier unter anderem mit Kräften aus den Ortsverbänden Hamburg-Nord, Hamburg-Harburg und Lübeck, die sich in die Führungs- und Betriebsstrukturen des Bereitstellungsraums einbringen. Einsatzkräfte aus Preetz und Neubrandenburg beteiligen sich rund um die Uhr bei der Verpflegung von bis zu 1200 Einsatzkräften.

"Unsere Einsatzkräfte zeigen erneut, was das THW ausmacht: Einsatzbereitschaft, Fachkompetenz und ein starkes Miteinander - auch über Landesgrenzen hinweg. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die unter schwierigen Bedingungen engagiert ihren Beitrag leisten", unterstreicht Sören Ollhoff, Landesbeauftragter für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de.

