Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kassenautomaten

Erfurt (ots)

Bereits am frühen Dienstagmorgen versuchten Unbekannte, einen Kassenautomaten am Parkplatz der ega in der Gothaer Straße aufzubrechen. Gegen 03:40 Uhr setzten die Täter dazu vermutlich einem Trennschleifer ein, scheiterten jedoch an der massiven Bauweise und konnten kein Bargeld erbeuten. An dem Automaten entstand allerdings ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat Ende Juli besteht und hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

