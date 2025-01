Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Wohnungseinbruch

Bergneustadt (ots)

Zwischen dem 31. Dezember und Donnerstag (2. Januar) versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zur Nordhelle" einzubrechen. An der Wohnungstür befanden sich Hebelspuren und Rußrückstände. In die Wohnung gelangten die Einbrecher nicht. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

