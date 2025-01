Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Rohbau

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. / 3. Januar) lösten Unbekannte ein Holzbrett eines Rohbaus in der Jung-Stilling-Straße und stahlen mehrere Kabel. Aus einem weiteren Rohbau in der Jung-Stilling-Straße waren bereits in der Zeit vom 30. Dezember bis 2. Januar Kupferkabel gestohlen worden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5942010 Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

