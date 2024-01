Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Blitzeis im Kreis Wesel

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend hat Regen und Nässe in Verbindungen mit den kalten Temperaturen im Kreis Wesel auf den Straßen, Wegen und Brücken vielerorts zu Glatteis geführt. Derzeit ist die Niederrheinbrücke in Wesel aufgrund von Arbeiten des Streudienstes komplett gesperrt. Der Verkehr wird durch Polizeibeamte abgeleitet. Bitte fahren Sie vorsichtig!

