Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos in Erfurt in Brand geraten - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden kam es gestern Abend zu einem Brand, bei dem zwei Autos und eine Mülltonne beschädigt wurden. Gegen 21:30 Uhr bemerkte ein 72-jähriger Anwohner in der Braunstraße Flammen an seinem abgestellten Renault. Das Feuer breitete sich schnell aus und erfasste ein in unmittelbarer Nähe geparkten VW sowie eine Mülltonne. Durch die Hitzeeinwirkung splitterten zudem eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und die Glasscheibe einer Hauseingangstür. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern. Allerdings entstand ein Gesamtsachschaden von über 40.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand vorsätzlich gelegt. Bereits im Sommer hatte es in der näheren Umgebung ähnliche Fahrzeugbrände gegeben. Inwieweit hier ein Zusammenhang besteht, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Braunstraße 16 gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 25427256 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell