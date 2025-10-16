PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Autos in Erfurt in Brand geraten - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Erfurt (ots)

Im Erfurter Norden kam es gestern Abend zu einem Brand, bei dem zwei Autos und eine Mülltonne beschädigt wurden. Gegen 21:30 Uhr bemerkte ein 72-jähriger Anwohner in der Braunstraße Flammen an seinem abgestellten Renault. Das Feuer breitete sich schnell aus und erfasste ein in unmittelbarer Nähe geparkten VW sowie eine Mülltonne. Durch die Hitzeeinwirkung splitterten zudem eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und die Glasscheibe einer Hauseingangstür. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindern. Allerdings entstand ein Gesamtsachschaden von über 40.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand vorsätzlich gelegt. Bereits im Sommer hatte es in der näheren Umgebung ähnliche Fahrzeugbrände gegeben. Inwieweit hier ein Zusammenhang besteht, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Braunstraße 16 gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 25427256 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 08:31

    LPI-EF: Unbekannter Taxi-Fahrer gefährdet Fußgängerin in Erfurt - Polizei sucht Zeugen

    Erfurt (ots) - Dienstagmittag kam es in der Geschwister-Scholl-Straße in Erfurt u. a. zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 23-jährige Fußgängerin war kurz nach 13:30 Uhr in einer schmalen Durchfahrt eines Hinterhofs unterwegs gewesen, als sich von hinten ein Taxi (gelber VW Touran) näherte. Nach Angaben der Geschädigten hupte der Fahrer ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:29

    LPI-EF: Zwei Fahrraddiebstähle nach Kelleraufbrüchen gemeldet

    Erfurt (ots) - Gestern wurden der Erfurter Polizei zwei Einbrüche in Kellerabteile gemeldet, bei denen Fahrräder entwendet wurden. In einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Niemöller-Straße stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 650 Euro. Auch in der Liebknechtstraße gelangten Einbrecher in den Gemeinschaftskeller eines Wohnhauses und entwendeten ein Mountainbike der Marke Bulls Crossmover ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:28

    LPI-EF: Polizistin bei Einsatz auf dem Promenadendeck leicht verletzt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Brücke "Promenadendeck" in Erfurt zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Beamtin leicht verletzt wurde. Gegen 02:30 Uhr meldeten Passanten eine junge Frau, die offenbar versuchte, von der Brücke zu springen. Den Zeugen gelang es zunächst, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten, bis die Polizei eintraf. Als die Einsatzkräfte die 21-Jährige sichern wollten, leistete sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren