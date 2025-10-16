Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge aus Garagenkomplex gestohlen

Erfurt (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in mehrere Garagen in der Salinenstraße in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Tor auf der Rückseite Zugang zum umzäunten Gelände einer Garagengemeinschaft. Anschließend öffneten sie zwei Garagen, entwendeten dort jedoch nichts. An einer dritten hebelten sie die Holztür auf und stahlen verschiedene Werkzeuge, darunter zwei Freischneider, zwei Kettensägen, einen Rasenmäher, einen Vertikutierer und einen Laubbläser im Wert von etwa 4.800 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

