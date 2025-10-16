PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge aus Garagenkomplex gestohlen

Erfurt (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte in mehrere Garagen in der Salinenstraße in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Tor auf der Rückseite Zugang zum umzäunten Gelände einer Garagengemeinschaft. Anschließend öffneten sie zwei Garagen, entwendeten dort jedoch nichts. An einer dritten hebelten sie die Holztür auf und stahlen verschiedene Werkzeuge, darunter zwei Freischneider, zwei Kettensägen, einen Rasenmäher, einen Vertikutierer und einen Laubbläser im Wert von etwa 4.800 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 06:49

    LPI-EF: Geisterfahrer auf der B7 bei Erfurt gestoppt

    Erfurt (ots) - Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Güterverkehrszentrum und dem Erfurter Ortsteil Linderbach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug vom Güterverkehrszentrum kommend auf die Bundesstraße 7 in Richtung Innenstadt auf - allerdings auf der falschen Fahrbahn in Richtung Weimar. Während seiner Geisterfahrt mussten ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:48

    LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kassenautomaten

    Erfurt (ots) - Bereits am frühen Dienstagmorgen versuchten Unbekannte, einen Kassenautomaten am Parkplatz der ega in der Gothaer Straße aufzubrechen. Gegen 03:40 Uhr setzten die Täter dazu vermutlich einem Trennschleifer ein, scheiterten jedoch an der massiven Bauweise und konnten kein Bargeld erbeuten. An dem Automaten entstand allerdings ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:47

    LPI-EF: Zwei Autos in Erfurt in Brand geraten - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Norden kam es gestern Abend zu einem Brand, bei dem zwei Autos und eine Mülltonne beschädigt wurden. Gegen 21:30 Uhr bemerkte ein 72-jähriger Anwohner in der Braunstraße Flammen an seinem abgestellten Renault. Das Feuer breitete sich schnell aus und erfasste ein in unmittelbarer Nähe geparkten VW sowie eine Mülltonne. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren