LPI-EF: Gestohlenes Simson-Moped im Landkreis Sömmerda aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag wurde zwischen Ollendorf und Ballstedt im Landkreis Sömmerda ein gestohlenes Kleinkraftrad entdeckt. Gegen 16:50 Uhr fand ein 51-Jähriger das unter einer Plane versteckte Simson-Moped an einem Feldrand und verständigte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war das Zweirad Anfang Oktober aus einer Garage in Elxleben gestohlen worden. Nach Abschluss der Spurensicherung wurde es durch die Beamten sichergestellt und soll dem Eigentümer zeitnah zurückgegeben werden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

