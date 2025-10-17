Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Podologiepraxis und Friseursalon Ziel von Einbrechern

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag brachen Unbekannte in eine Podologiepraxis auf dem Erfurter Ringelberg ein. Mit einem Hebelwerkzeug verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Zuvor hatten die Täter offenbar versucht, auch in den gegenüberliegenden Friseursalon einzubrechen. Hier blieb es beim Versuch, da die Tür standhielt. An beiden Objekten entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

