Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Podologiepraxis und Friseursalon Ziel von Einbrechern

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag brachen Unbekannte in eine Podologiepraxis auf dem Erfurter Ringelberg ein. Mit einem Hebelwerkzeug verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Zuvor hatten die Täter offenbar versucht, auch in den gegenüberliegenden Friseursalon einzubrechen. Hier blieb es beim Versuch, da die Tür standhielt. An beiden Objekten entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  17.10.2025 – 13:40

    LPI-EF: Wutausbruch endet mit Polizeieinsatz im Güterverkehrszentrum

    Erfurt (ots) - Gestern Vormittag kam es in einer Firma im Erfurter Güterverkehrszentrum zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine 23-jährige Mitarbeiterin geriet nach einem Kritikgespräch in Rage und bewarf eine 58-jährige Kollegin mit einem Metallabroller und einer Sodastreamflasche. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Als ein 60-jähriger Mitarbeiter ...

    mehr
  17.10.2025 – 13:34

    LPI-EF: Drei Jugendliche bei Einbruch in Imbissgeschäft gefasst

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es im Erfurter Norden zu einem Einbruch in ein Imbissgeschäft. Gegen 00:50 Uhr schlugen mehrere Jugendliche mit einem Stein eine Fensterscheibe des Dönerladens im Julius-Leber-Ring ein und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Anschließend entwendeten sie Getränke in bislang unbekannter Menge und flüchteten. Dank des ...

    mehr
  16.10.2025 – 07:05

    LPI-EF: Gestohlenes Simson-Moped im Landkreis Sömmerda aufgefunden

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Nachmittag wurde zwischen Ollendorf und Ballstedt im Landkreis Sömmerda ein gestohlenes Kleinkraftrad entdeckt. Gegen 16:50 Uhr fand ein 51-Jähriger das unter einer Plane versteckte Simson-Moped an einem Feldrand und verständigte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen war das Zweirad Anfang Oktober aus einer Garage in Elxleben gestohlen worden. Nach Abschluss der Spurensicherung wurde ...

    mehr
